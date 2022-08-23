Благовещенск, 23 августа, 2022, 07:05 — ИА Регнум. В Амурской области подешевели пиломатериалы и песок. Цены на эти стройматериалы снизились на 5-30% в зависимости от вида и муниципалитета, где их продают, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 августа в пресс-службе правительства региона.

Пиломатериалы

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Среднее удешевление пиломатериалов составило 5%. Стоимость сравнивали в июле с результатами мониторинга в первом квартале года. Сильнее всего стройматериалы подешевели в Октябрьском, Ромненском и Шимановском районах. В итоге кубометр лесопродукции в Амурской области можно купить за 18,3 тыс. рублей. Причиной снижения цен глава региона Василий Орлов назвал внимательный мониторинг.

«Благодаря контролю профильных министерств, а также работе УФАС, которая по обращениям наших ведомств проверяет обоснованность повышения цен добывающими предприятиями, нам удалось не допустить спекулятивного повышения стоимости на основные материалы, по некоторым из них видим даже снижение. Учитывая темпы и объемы строительства в регионе, допустить необоснованного удорожания строительных материалов мы не можем, это вопрос устойчивости экономики области», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте амурчане жаловались в органы власти региона на рост цен на стройматериалы. Подорожали рубероид, напольные покрытия, плитка штукатурка и песок.