Тегеран, 23 августа, 2022, 09:53 — ИА Регнум. 22 августа министр промышленности, шахт и торговли ИранаРеза Фатеми-Амин заявил, что Иран и Россия намерены развивать сотрудничество в авиационной, автомобильной и судостроительной промышленности. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Выступая перед журналистами по прибытии в московский аэропорт, Фатеми Амин заявил, что Иран и Россия будут развивать сотрудничество в области судостроения, авиации и автомобильной промышленности, подписав меморандумы о взаимопонимании.

Он указал на начало экспорта газовых турбин и технологической продукции в Россию. Амин отметил, что цель визита в основном заключается в обсуждении развития сотрудничества в авиационной, автомобильной и судостроительной отраслях.

В другом месте своего выступления Фатеми Амин упомянул об участии 50 иранских компаний в международной выставке автомобильной промышленности в России.

Он отметил, что созданы предпосылки для налаживания совместного сотрудничества между иранскими и российскими компаниями.