Кызыл, , 06:52 — REGNUM В Туве по итогам июля годовая инфляция составила 12,4%. Это ниже, чем в среднем по Сибири и по России в целом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Национального банка республики.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

На замедление инфляции повлияли снижение темпов рост цен на продукты питания и непродовольственные товары.

«В июле у нас в республике замедлился рост цен на макаронные изделия, крупы, молоко, творог. Увеличилось предложение этих продуктов на региональном рынке. В столице республики расширилась сеть дискаунтеров», — отметила заместитель управляющего финансовым учреждением Тамир Монгуш.

Кроме того, благодаря расширению географии поставок замедлился рост цен на овощи из борщевого набора. В свою очередь, укрепление курса рубля благоприятно отразилось на ценах на импортные фрукты.