Иркутск, 23 августа, 2022, 06:49 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 23 августа известило об изятии из продажи более 40 пакетов спиртосодержащей продукции, реализуемой под видом косметического лосьона. Информация стала известна благодаря неравнодушным гражданам.

МВД В Иркутске полицейские изъяли из продажи более 40 пакетов спиртосодержащей продукции

В ходе проверки участковые уполномоченные полиции выяснили, что на реализуемую жидкость, имеющую в составе спирт отсутствуют документы. Обнаружено свыше 40 упаковок объемом 100 мл каждая. Изъятое направлено на исследование.

За незаконную розничную продажу спиртосодержащей продукции в отношении предпринимателя возбуждено административное расследование. Ему грозит штраф до 200 тысяч рублей с конфискацией.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года Ленинский районный суд Иркутска вынес обвинительный приговор по нашумевшему уголовному делу о массовом алкогольном отравлении концентратом для ванн «Боярышник» с метиловым спиртом. Все участники группы получили наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет в колонии общего режима.

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