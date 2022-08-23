Ульяновск, 23 августа, 2022, 06:49 — ИА Регнум. В Ульяновской области после аварии в Николаевском районе, где в ДТП погибли 16 человек, власти и правоохранители обсуждают меры по повышению безопасности дорожного движения. Об этом сообщает в телеграм-канале губернатор Алексей Русских.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Глава региона встретился с заместителем начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Владимиром Кузиным и главой ГИБДД по Ульяновской области Геннадием Полухиным. Отмечается, что «предметом встречи» стало крупное ДТП в Николаевском районе, жертвами которой стали 16 человек, ещё трое госпитализированы.

«Подробно обсудили с коллегами детали этой страшной трагедии. […] Отдельно остановились на реализации наших совместных с правоохранительными органами мер по повышению безопасности дорожного движения», — сказал Алексей Русских, выразив соболезнование родным и близким погибших.

По его словам, ему «постоянно докладывают» о состоянии трёх выживших в аварии, которые находятся в травмоцентре и за их жизнь «продолжают бороться врачи».

Какие именно меры безопасности планируется принять, не сообщается.

Напомним, 22 августа в минздраве Ульяновской области заявляли, что после диагностического обследования один из пациентов был экстренно прооперирован. Состояние трёх пострадавших оценивалось как «стабильно тяжёлое с положительной динамикой», они находятся в сознании.

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Как сообщало ИА REGNUM , авария произошла днём 21 августа на федеральной трассе М-5 «Урал» в Николаевском районе Ульяновской области. По данным полиции, на ремонтируемом участке трассы микроавтобус зажало между двумя фурами. В результате на месте ДТП погибли 16 человек. Автобус перевозил жителей Киргизии. СКР возбудил уголовное дело.