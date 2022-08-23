Одесса, Украина, 23 августа, 2022, 06:45 — ИА Регнум. Государственный флаг России появился на одном из жилых зданий в городе Одессе на территории бывшей УССР. Фотографии флага были опубликованы 22 августа в сообществе «Интересная Одесса» в социальной сети «ВКонтакте».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Одесса

В сопроводительной надписи к фотографии сказано, что флаг появился утром 22 августа, в День Государственного флага России на многоквартирном жилом доме, расположенном на улице Небесной сотни (ранее называлась проспект Маршала Жукова). Вместе с флагом висел баннер с надписью «Одесса — русский город».

Как позднее сообщили СМИ бывшей УССР, местных жителей, повесивших российский флаг, объявили в розыск служители киевского режима.

Напомним, 22 августа в России празднуется День Государственного флага. В этот день во многих городах страны прошли акции и флешмобы, посвящённые российскому флагу. Патриотические акции состоялись и на освобождённых территориях Донбасса и бывшей УССР.