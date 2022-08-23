Якутск, , 16:23 — REGNUM Российская наука всегда играла важную роль в мировом освоении и развитии Арктики. И это до сих пор одна из приоритетных задач отечественных исследователей. Ученые Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова, который является участником программы «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты», впервые изучили взаимосвязь численности населения арктических районов Республики Саха (Якутия) с протяженностью автомобильных дорог на данной территории.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

В рамках научно-исследовательской работы по проекту Российского научного фонда на тему «Межрегиональные и внутрирегиональные коммуникации коренных малочисленных народов Севера в контексте глобальных вызовов: история и современность» научный коллектив СВФУ обобщил информацию по всем муниципальным районам Арктической зоны Республики Саха и определил наиболее нуждающиеся из них в развитии дорожной инфраструктуры. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ассоциации поддержки научных исследований.

Республика Саха (Якутия) — крупнейший субъект России, входящий в состав Дальнего Востока и Арктической зоны, на территории которого расположено несколько климатических поясов. Отдельные районы региона значительно отличаются друг от друга по условиям развития, экономике и специализации. Поскольку 40% этих территорий расположены в Арктике, где амплитуда температурных колебаний составляет более 100 градусов, для противостояния различным угрозам, как климатического, так и антропогенного характера, и создания для населения Якутии достойных условий жизни необходимо, прежде всего, развитие транспортной сети.

Одной из особенностей Арктической зоны является отсутствие круглогодичных автомобильных дорог; все пассажирские перевозки в основном осуществляются только воздушным транспортом. Для грузовых перевозок в основном используется сезонный вид транспорта — зимняя дорога и водные пути.

«Основной целью нашего исследования являлось рассмотрение особенностей влияния населения и его расселения на протяженность дорог. В ходе работы мы провели корреляционный анализ для определения регионов, где в первую очередь требуется строительство и ремонт дорог. С помощью корреляционного метода Пирсона была определена взаимосвязь между протяженностью дорог и численностью населения и на основе полученных данных мы составили модель прогностической регрессии, описывающую взаимосвязь между протяженностью дорог и численностью населения», — поясняет один из разработчиков проекта, старший преподаватель кафедры «Техносферная безопасность» Горного института Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова Алексей Борисов.

В качестве прикладного исследования учеными был проведен корреляционный анализ взаимосвязи между протяженностью автомобильных дорог и численностью населения 13 арктических районов Республики Саха (Якутия), из которых самый густонаселенный — 11 059 человек (население на 1 января 2020 года) — Верхоянский имеет самую большую протяженность дорог общего пользования — 1 555 км. В менее населенных — Аллайховском (2 697 человек) и Эвано-Бытантайском (2 845 человек) протяженность дорог насчитывает 238 и 182 километра соответственно.

В целом анализ показал, что плотность дорожной сети в Республике Саха низкая, а зависимость дорог от общей численности населения средняя. Поэтому в целях повышения общего уровня транспортной доступности требуется обратная дифференциация финансирования в сторону областей с низкими интегральными социально-экономическими показателями.

Так, например, исследователи уверены, что транспортная доступность населения республики к 2025 году увеличится с 20% до 80%, когда будет завершен ряд объектов, в частности, строительство Ленского моста — высокотехнологичного проекта, не имеющего аналогов в мире. Это мост через реку Лена в районе города Якутска, который должен стать одним из ключевых звеньев транспортной доступности населения республики, составляющей на сегодняшний день всего 21%. Поэтому Ленский мост, соединяющий три федеральные и пять региональных дорог, станет ключевым звеном социально-экономического развития всего северо-востока страны.

Графическое представление результатов корреляционного анализа особенностей влияния населения Якутии и его расселения на протяженность дорог Ассоциация поддержки научных исследований

«Строительство безопасных и качественных дорог даст толчок мультипликативному эффекту развития арктических регионов, тем самым увеличив приток и рождаемость населения. Кроме того, это повлияет на положительные изменения в экономике данных территорий и сделает жизнь здесь намного стабильнее и комфортнее, — подчеркивает А. И. Борисов. — В своем исследовании мы постарались определить конкретные арктические регионы, где требуется строительство дорог. Наряду с этим в рамках работы была построена регрессионная модель, определяющая взаимосвязь между протяженностью дорог и численностью населения. В последующем мы планируем уделить больше внимания рассмотрению интегральных показателей арктических регионов».

Посвященный этой теме доклад будет представлен в рамках Международной научно-практической конференции «Транспортные системы, технологии и инфраструктура для пространственного развития территорий: инновации, экологичность и устойчивость» (MiTR 2022), которую Ассоциация поддержки научных исследований организует 21 сентября 2022 г. совместно с транспортными вузами России, Беларуси и Узбекистана.

«Мы, как государственные заказчики, обязаны вместе комплексно работать и заинтересованы сдавать все объекты качественно и в срок», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно целям нацпроекта «Наука и университеты», Россия должна войти в первую пятерку стран, ведущих разработки в приоритетных областях. Добиться этого планируется за счет создания мировых и региональных тематических центров, а также за счет формирования системы трансфера технологий, созданных в передовых научных институтах и вузах.