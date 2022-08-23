Канберра, , 06:42 — REGNUM Генеральная прокуратура Австралии признала законными действия бывшего главы правительства страны Скотта Моррисона, который назначил себя руководителем пяти федеральных ведомств во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в отчете ведомства.

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«Генерал-губернатор, действуя по рекомендации премьер-министра, имеет право в соответствии со статьей 64 Конституции назначать действующего федерального министра, в том числе премьер-министра, главой дополнительного государственного департамента и не может отказать в согласовании такого назначения», — говорится в документе.

В связи с этим прокуратура не считает назначения противоречащими действующему австралийскому законодательству. При этом Моррисон не уведомил о своих решениях общественность, правительство и парламент страны, что противоречит принципам системы управления.

В свою очередь, действующий премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе расценивает отчет генпрокуратуры как повод для организации тщательного расследования деятельности Моррисона со стороны правительства.