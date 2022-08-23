Порт-о-Пренс, 23 августа, 2022, 06:41 — ИА Регнум. Акции протеста с требованием отставки гаитянского премьер-министра Ариэля Анри прошли в крупных городах Гаити, в том числе в столице страны Порт-о-Пренсе. Об этом сообщило агентство Associated Press.

(сс) James Emery Полиция в Порт-о-Пренсе. Гаити

Собравшиеся на улицах люди потребовали остановить насилие преступных банд, а также улучшить качество жизни на фоне растущей в стране инфляции и углубляющегося топливного кризиса. Демонстранты перекрывали дороги и блокировали работу предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа глава отдела расследований национальной безопасности в американского городе Майами Энтони Солсбери заявил, что за последние месяцы власти США зафиксирован всплеск контрабанды оружия в страны Карибского бассейна, включая Гаити.