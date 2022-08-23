Южно-Сахалинск, 23 августа, 2022, 06:39 — ИА Регнум. На Сахалин вечером 23 августа обрушатся сильные дожди. Непогода затронет все районы островного региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Алексей Яковлев Дождь

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Планируется выпадение осадков от 15 до 29 мм за 12 часов, а местами 30 мм и более.

Непогода сохранится ночью 24 августа в Охе и Ногликах.

Прогнозируется резкий подъём воды в реках — на 1-2 метра.

В администрации районов Сахалина отправлены экстренные предупреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинском районе Крыма специалисты устраняют последствия сильных ливней, обрушившихся на регион 19 августа.