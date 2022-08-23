Омск, , 06:38 — REGNUM Собрать ребёнка в школу в Омской области в 2022 году стало дороже по сравнению с прошлым годом.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в Омскстате, одежда и обувь для школьников за указанный период в среднем подорожали на 3-5%. Школьные ранцы и рюкзаки взлетели в цене на 11%, канцелярия — на 18%.

Базовый «набор первоклассника» обойдётся родителям мальчика в 16 917 рублей, девочки — в 21 153 рубля. В него входят одежда и обувь, школьные и канцелярские принадлежности. По сравнению с 2021 годом собрать в школу мальчика-первоклассника стало дороже на 10%, девочку — на 9%.

Напомним, за год (июль 2022 года к июлю 2021 года) потребительская инфляция составила 15,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае сборы ребёнка в школу за год значительно подорожали.

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