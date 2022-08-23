Хабаровск, , 06:36 — REGNUM В Хабаровске в этом году в связи с ожидаемым ростом заболеваемости COVID-19 в День знаний не планируется проводить массовые общегородские мероприятия, но в школах традиционно пройдут торжественные линейки. Об этом пресс-служба мэрии 23 августа сообщает в своём официальном телеграм-канале.

1 сентября Светлана Шаповалова

пресс-служба мэрии Хабаровска «1 сентября пройдёт в Хабаровске без громких общегородских мероприятий. В каждом учебном учреждении города в этот день будут организованы торжественные линейки».

Отмечается, что в одну из школ города по традиции приедет мэр Сергей Кравчук.

В качестве причины отмены в Хабаровске «массовой развлекательной программы» называется ухудшение в городе эпидемической обстановки. и ожидание роста заболеваемости на начало сентября, когда завершается период летних отпусков, а дети выходят в школы и детские сады.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области базовый «набор первоклассника» 2022 года, в который входят одежда и обувь, школьные и канцелярские принадлежности, обойдётся родителям в 24 тыс. 902 рубля, если в первый класс идёт мальчик, и в 30 тыс. 64 рублей, если речь первоклассница — девочка.

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