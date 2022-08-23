Ульяновск, , 06:34 — REGNUM В Ульяновске с учётом погодной обстановки введён особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал глава города Дмитрий Вавилин, сообщается на сайте мэрии.

Лес Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В рамках действия особого противопожарного режима запрещено использования открытого огня и посещение гражданами лесов. Также предусмотрено обновление и создание новых минерализованных полос.

Глава районов города поручено организовать патрулирование и усилить профилактическую работу с населением. Помимо этого, на них возложена обязанность по принятию мер, исключающих возможность переброса огня в случае пала травы и лесных пожаров на здания, строения и сооружения

Профилактические рекомендации даны предприятиям всех форм собственности — в частности, речь идёт о проведении противопожарных инструктажей, приведении в готовность гидрантов и огнетушители.

Напомним, что ранее в 12 муниципалитетах ввели особый противопожарный режим.

Как сообщало ИА REGNUM , 22 августа в Ульяновской области жёлтый уровень опасности сменился на оранжевый, до 31 августа в лесах ожидается чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс).

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