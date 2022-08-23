Пекин, , 06:30 — REGNUM Школы Пекина откроются в обычном режиме на новый учебный год, сообщили местные власти, добавив, что учащимся необходимо будет все чаще сдавать ПЦР-тесты в течение первой недели, сообщает 23 августа газета Global Times.

Школьник

Местные власти отметили, что благодаря своевременному сообщению о заболевших и сознательному сокращению социальной активности местные органы здравоохранения доказали свою способность своевременно сдерживать эпидемическую ситуацию и тем самым снижать риск социальной передачи.

Тем не менее, Пекин сталкивается с давлением, требующим сдерживания COVID-19, поскольку спорадические вспышки появились во многих частях страны, а лето — пиковый сезон для туризма в Пекине, когда посетители приезжают в город со всей страны.

Чтобы справиться с мерами по профилактике эпидемии и из-за плотного населения в школах, учащиеся и персонал должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста за 48 часов в первый день возвращения в школу, и им необходимо будет проходить все более частое тестирование в течение первой недели после возвращения.

Кроме того, университеты в Пекине также потребуют, чтобы возвращающиеся студенты и сотрудники имели отрицательный результат ПЦР-теста за 48 часов и зеленый санитарный код, а студенты будут возвращаться в кампусы партиями.

Официальные лица также заявили, что ввиду большого скопления людей и трудностей с профилактикой и контролем эпидемий органы здравоохранения всегда настаивали на более строгих мерах профилактики эпидемий в школах, чем в обществе в целом, чтобы избежать риска заражения вирусом в кампусе.