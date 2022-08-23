Москва, 23 августа, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Новые бренды напитков, созданных взамен Sprite и Fanta специально для России, представила компания Coca-Сola. Об этом 23 августа рассказала газета «Известия».

Coca-Cola

Вместо привычных Sprite и Fanta, на прилавках российских магазинов появятся «Добрый Лимон-лайм», «Добрый Orange». У напитков будут те же вкусы, что и у оригинальных брендов. Кроме того, к линейке бренда «Добрый» будут добавлены и новые варианты, например манго-маракуйя, дюшес, вишня. Также будет расширена линейка холодного чая под брендом Rich и будут представлены новые варианты тоников.

Компания Coca-Сola представила новые напитки для ретейлеров «Магнит» и «Верный». Уточняется, что напитки под новыми брендами появятся в сетевых магазинах «Магнит» уже в сентябре, торговая сеть «Верный» примет решение о вводе новинок в ассортимент позднее, после получения от производителя дополнительной информации касательно цены и других важных деталей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о снижении на треть доли импорта в отечественном продуктовом ретейле.