Москва, , 06:21 — REGNUM Наиболее популярными маршрутами для поездки на поездах в осенний сезон среди жителей России являются направления из Москвы в Симферополь и Анапу, сообщает портал Туту. ру.

Поезд Szd.rzd.ru

По его данным, билеты на поезда в Крым купили окло 8,3% пользователей сервиса, при этом средняя стоимость билета составила 6 тыс. рублей. В Краснодарский край решили поехать около 5,7% туристов при средней стоимости поездки более 4,8 тыс. рублей.

При этом спрос на железнодорожные билеты в Симферополь вырос за год в три раза, в Анапу — в два раза. Третьим по популярности туристическим машрутом является поезд Москва — Санкт-Петербург. Туда поедут около 3,3% пользователей сервиса при средней стоимости билета около 2,8 тыс. рублей.

В десятку наиболее популярных маршрутов попали также поезда из Москвы в Новороссийск, Адлер, Феодосию, Сочи, Краснодар и Лазаревское. В среднем, по данным сервиса, средняя стоимость поездки по России составила 4,4 тыс. рублей в одну сторону.