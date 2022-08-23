Иркутск, , 06:21 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Иркутской области 23 августа сообщила подробности инцидента в возгоранием на на асфальтобетонном заводе в Иркутском районе.

Сотрудники МЧС России предотвратили крупный пожар на асфальтобетонном заводе в Иркутском районе МЧС

Сообщение о пожаре на территории асфальтобетонного завода, расположенного на 17 км Качугского тракта поступило сегодняшней ночью. К месту ЧП были направлены пять единиц техники и 19 человек. Выяснилось, что результате розлива горели мазут и битум на площади 200 квадратных метров, а также утеплитель под металлической обшивкой на шести емкостях. Существовала угроза распространения огня на другие объекты.

Оценив обстановку, руководитель тушения пожара направил все силы и средства на предотвращение вскипания горючих материалов и обрушение конструкции.

Дознаватели МЧС России установили, что накануне вечером работники предприятия заполнили емкости битумом и поставили нагреваться. В какой-то момент произошло вскипание горючего вещества, оно вытекло из бочки и воспламенилось. По факту случившегося будет проведена доследственная проверка и дана оценка действиям персонала предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа ангарские пожарные спасли четырёх детей, двух женщин и собаку.

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