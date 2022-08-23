Новосибирск, , 06:15 — REGNUM В Новосибирске 23 августа начинает работу IX международный форум технологического развития «Технопром». На открытие ждут гостей из Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Технопром» Правительство Новосибирской области

Так, на открытие «Технопрома» должны приехать вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, министр высшего образования и науки Валерий Фальков, президент РАН Александр Сергеев и спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что основной темой форума станет технологический суверенитет и устойчивое развитие России. Мероприятия будут направлены на решение конкретных задач.

«Технопром» пройдёт в Новосибирске с 23 по 26 августа.

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