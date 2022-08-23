Новосибирск, 23 августа 2022, 06:15 — REGNUM В Новосибирске 23 августа начинает работу IX международный форум технологического развития «Технопром». На открытие ждут гостей из Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Так, на открытие «Технопрома» должны приехать вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, министр высшего образования и науки Валерий Фальков, президент РАН Александр Сергеев и спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что основной темой форума станет технологический суверенитет и устойчивое развитие России. Мероприятия будут направлены на решение конкретных задач.
«Технопром» пройдёт в Новосибирске с 23 по 26 августа.
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