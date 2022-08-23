Якутск, , 06:18 — REGNUM Штрафы в 25 и 30 тыс. рублей и два года условно назначил суд двоим якутянам, которые организовали поток незаконной миграции в республику. За оформление подложных документов они получали деньги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 августа в пресс-службе управления ФСБ по региону.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Читайте также: УФСБ пресекло канал незаконной миграции в Чувашии

Нарушителей судили по статье 322 УК РФ («Организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительного сговору»). Мужчина и женщина находили иностранцев, которых не пускали на территорию России, и оформляли им разрешение с помощью внесения в документы ложных сведений.

«Подсудимая занималась поиском трудовых мигрантов, испытывающих трудности с оформлением разрешительных документов для иностранных граждан, а подсудимый выступал в качестве принимающей стороны», — отметили в УФСБ.

Там также подчеркнули, что якутяне поставили помощь таким мигрантам на поток, и распределили доли от дохода в этом «бизнесе».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле уголовное дело по факту организации незаконной миграции было возбуждено в Чувашии. Два жителя региона оформляли мигрантам документы, подтверждающие знание русского языка и законодательства России.