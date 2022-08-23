Москва, , 06:08 — REGNUM Во вторник, 23 августа, в Москве будет переменная облачность, без осадков, температура воздуха до +30… +32 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Жара в Москве. Парк Горького Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ночь на 24 августа в столице небольшая облачность, также без осадков, температура воздуха +16… +18 °C.

Ветер юго-восточный 6−11 м/с. Атмосферное давление 757 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +27… +32 °C днём. Ночью — +13… +18 °C.

В среду, 24 августа, днём в столице ожидается +31… +33 °C, по области +28… +33 °C, небольшая облачность, без осадков. Ночью в регионе ожидается +12… +17 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московском метрополитене из-за жаркой погоды начали бесплатно раздавать питьевую воду пассажирам.

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