Бразилиа, 23 августа, 2022, 06:03 — ИА Регнум. Грядущие в Бразилии всеобщие выборы будут «чистыми и прозрачными», заявил президент республики Жаир Болсонару в эфире телеканала Globo.

Kremlin.ru Жаир Болсонару

«Можете не сомневаться, что выборы в текущем году будут чистыми и транспарентными», — заявил он.

По словам Болсонару, на должность главы бразильского ЦИК уже назначен Алешандри ди Морайс. Он добавил, что Морайс сможет обеспечить честный избирательный процесс и открытый подсчет голосов. При этом принимать участие в подсчете будут и представители бразильских вооруженных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа президент Бразилии Жаир Болсонару и его левый соперник, экс-глава государства Луис Инасиу Лула да Силва открыли свои президентские кампании в преддверии выборов. Выборы должны состояться в октябре 2022 года.