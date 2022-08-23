Кемерово, , 05:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин принял непростое, но правильное решение о проведении спецоперации. Такое мнение высказала ветеран труда из Кузбасса Ирина Давыдова.

Военная спецоперация Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В 2016 году мне довелось побывать в Донецке. Тогда уже часть магазинов не работала, но дончане не жаловались. Говорили: лишь бы ВСУ прекратили обстрелы городов. Думаю, к этому пожеланию присоединятся все: чтобы у нас над головой всегда было мирное небо», — рассказала она.

Давыдова подчеркнула, что было немало попыток урегулирования ситуации на территорий бывш. УССР мирным путём на протяжении восьми лет.