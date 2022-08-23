Мехико, , 05:56 — REGNUM Директор издания La Realidad журналист Фреди Роман был убит из огнестрельного оружия в мексиканском штате Герреро. Об этом 22 августа сообщил его коллега, журналист Хакоб Моралес на своей странице в Twitter.

Аксессуары журналиста

Уточняется, что журналист Фреди Роман был убит возле своего дома в Чильпансинго, очень близко к центральному кладбищу. Роман был директором издания La Realidad и обозревателем местных СМИ. Причина убийства журналиста неизвестна.

Прокуратура начала расследование обстоятельств произошедшего, чтобы найти и наказать виновных.

Отмечается, что по данным организации Articulo 19, которая занимается отслеживанием преступлений, совершённых в отношении работников СМИ, с начала года в Мексике были убиты 18 журналистов. Убийство по крайней мере девяти из них напрямую связаны с их профессиональной деятельностью.

С начала текущего года в Мексике уже погибло журналистов больше, чем за весь 2021 год, когда было убито 13 работников СМИ. В 2020 году в стране погибло 14 журналистов.

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