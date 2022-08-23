Новосибирск, 23 августа, 2022, 05:56 — ИА Регнум. Арбитраж Новосибирской области удовлетворил иск о признании банкротом ООО «Нефтеперерабатывающий завод Барабинский» из Барабинска. В отношении компании был введён последний этап в процедуре несостоятельности — конкурсное производство, которое продлится шесть месяцев, до 4 января 2023 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В отношении компании будет применена упрощённая процедура банкротства по признакам отсутствующего должника. Конкурсным управляющим утвердили Виталия Зырянова из ассоциации МСРО «Содействие».

В реестр кредиторов включили претензии межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №17 по Новосибирской области — 13 374 732 рубля 68 копеек.

Отчёт управляющего суд заслушает 27 декабря 2022 года.

Напомним, ранее налоговый орган уже пытался начать банкротное дело в отношении ООО, но то выплатило долг и дело прекратили.

Напомним, ранее сразу шесть заводов из сферы нефтепереработки получили банкротные иски. Часть заявлений была удовлетворена.

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