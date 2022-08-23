Новосибирск, , 05:54 — REGNUM Доктор физико-математических наук Евгений Краус назначен временно исполняющим обязанности директора Института теоретической и прикладной механики С. А. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук (ИТПМ СО РАН), руководитель которого Александр Шиплюк в начале августа был арестован по подозрению в госизмене. Это следует из информации на сайте института.

СО РАН

ИТПМ СО РАН «Краус Евгений Иванович, врио директора, заместитель директора по научной работе, доктор физико-математических наук».

Напомним, директор ИТПМ СО РАН Шиплюк в начале августа был арестован по подозрению в госизмене и перевезён в СИЗО «Лефортово», где находится по настоящее время. В конце июня в Новосибирске по такому же обвинению были арестованы физики Анатолий Маслов и Дмитрий Колкер. У Колкера на момент ареста была диагностирована четвёртая стадия рака, он скончался 2 июля.

Направления работы Шиплюка и Маслова связаны с созданием гиперзвуковых летательных аппаратов.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд оставил под арестом подозреваемого в госизмене сибирского учёного