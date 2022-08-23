Петропавловск-Камчатский, , 05:53 — REGNUM На Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней директора детско-юношеского клуба. Женщину обвиняют в превышение должностных полномочий. Дело после утверждения прокурором обвинительного заключения будет направлено для рассмотрения в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 августа в краевом СУ СКР.

В суде Prokuror-kaluga.ru

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Выяснилось, что директор клуба потребовала от подчиненного передать ей половину годовой премии, которая составляла 45 тыс. рублей. Женщина не могла сама начислить себе вознаграждение.

Как сообщало ИА REGNUM, следственный комитет возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий после сделки по продаже земельного участка, примыкающего к костромскому парку Победы.