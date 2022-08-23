Вашингтон, 23 августа, 2022, 05:53 — ИА Регнум. Польша и Венгрия поссорились из-за позиций по российской специальной операции по денацификации и демилитаризации территории бывшей УССР, заявила журналист Аманда Коакли в журнале The Foreign Policy.

Польша

«Нелиберальный союз в Центральной Европе между Венгрией и Польшей приближается к закату из-за разницы в отношении к российской спецоперации», — заявила она.

Публицист отмечает, что Польша поддержала киевский режим и призвала ужесточить санкции против России. В то же время Венгрия решила сохранить хорошие отношения с Москвой и не стала торопиться с ограничительными мерами. Коакли указывает, что ухудшение отношений между Будапештом и Варшавой может подорвать единство в ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что специальная военная операция России по денацификации и демилитаризации территории бывшей УССР приведет к окончанию эпохи доминирования Запада. По его словам, этому не помешает даже усиление военной помощи киевскому режиму со стороны западных стран.