Токио, 23 августа, 2022, 05:51 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил членам своего правительства продолжать вести политику давления на Россию, включая применение санкций. Об этом заявил японский министр финансов Шуничи Судзуки 23 августа на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Кроме того, глава правительства Японии отметил, что чиновники должны и дальше вести тесную координацию с другими странами — участницами «Группы семи» (G7), а также сохранять поддержку киевского режима.

Судзуки подчеркнул, что правительство якобы пока не обсуждало введение против России новых санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее японское министерство финансов обнародовало информацию, согласно которой в июле 2022 года Япония возобновила импорт нефти из России.

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