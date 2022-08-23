Благовещенск, , 05:45 — REGNUM За прошедшую неделю в больницы с укусами клещей обратились 11 жителей Амурской области, в том числе шестеро детей. Один из пострадавших заразился клещевым риккетсиозом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Клещ Myriams-Fotos

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Для тех, кого укусил клещ, в медучреждениях приготовлены 3336 доз иммуноглобулина. Привиты от клещевого энцефалита более 46 тыс. амурчан, 18,8 тыс. из них — дети.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа после укуса клеща в Амурской области умер мужчина. Он не был привит и поздно обратился за медицинской помощью.