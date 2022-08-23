Якутск, 23 августа 2022, 05:41 — REGNUM На площади в Якутске 22 августа в честь Дня Государственного флага России выступали представители власти и творческие коллективы. Городскому управлению культуры в честь праздника подарили многофункциональный передвижной центр со сценой и звуковым оборудованием, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Якутска.
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На сцене также выступали исполняющий обязанности министра культуры Владислав Левочкин и первый заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова. Представленная якутянам праздничная программа называлась «Великой России прославленный флаг».
Как сообщало ИА REGNUM, с каждым днём Государственный флаг России становится все более значимым, заявил глава Якутии Айсен Николаев, поздравляя жителей республики с праздником. Он назвал этот день большим национальным праздником и отметил, что в этому году он имеет особое значение.