Якутск, , 05:41 — REGNUM На площади в Якутске 22 августа в честь Дня Государственного флага России выступали представители власти и творческие коллективы. Городскому управлению культуры в честь праздника подарили многофункциональный передвижной центр со сценой и звуковым оборудованием, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Якутска.

Флаг России

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«Флаг России символизирует наше устремление к развитию и гордость за доблестные подвиги предков. Российский флаг способствует чувству патриотизма, которое присуще всем, вне зависимости от национальности, рода занятий и деятельности», — отметил в своей торжественной речи глава города Евгений Григорьев.

На сцене также выступали исполняющий обязанности министра культуры Владислав Левочкин и первый заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова. Представленная якутянам праздничная программа называлась «Великой России прославленный флаг».

Как сообщало ИА REGNUM, с каждым днём Государственный флаг России становится все более значимым, заявил глава Якутии Айсен Николаев, поздравляя жителей республики с праздником. Он назвал этот день большим национальным праздником и отметил, что в этому году он имеет особое значение.