Новосибирск, , 05:37 — REGNUM На территории новосибирских образовательных учреждений запретили кататься на самокатах. Это было сделано после трагедии, которая произошла в одном из детских садов Новосибирска.

Прокат самокатов в парке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным сайта VN.ru, объявления о запрете приносить самокаты в детский сад появились на воротах образовательных учреждений. Родителей дошкольников теперь просят расписаться в специальном журнале, где прописано, что на территории учреждения не должно быть никаких поездок на самокатах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 18 августа 2022 года на территории одного из детсадов Новосибирска пятилетняя девочка упала с самоката и, ударившись головой, скончалась на месте. Было возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: Бастрыкин взял на контроль дело о гибели ребёнка в детсаду Новосибирска