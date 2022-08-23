Новосибирск, 23 августа, 2022, 05:37 — ИА Регнум. На территории новосибирских образовательных учреждений запретили кататься на самокатах. Это было сделано после трагедии, которая произошла в одном из детских садов Новосибирска.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Прокат самокатов в парке

По данным сайта VN.ru, объявления о запрете приносить самокаты в детский сад появились на воротах образовательных учреждений. Родителей дошкольников теперь просят расписаться в специальном журнале, где прописано, что на территории учреждения не должно быть никаких поездок на самокатах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 18 августа 2022 года на территории одного из детсадов Новосибирска пятилетняя девочка упала с самоката и, ударившись головой, скончалась на месте. Было возбуждено уголовное дело.