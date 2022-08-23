Пекин, , 05:32 — REGNUM Чжунгуаньцуньский форум 2022 года планируется провести в Пекине с 22 по 27 сентября, сообщили организаторы мероприятия, передает 23 августа агентство Синьхуа.

Пекин

Форум на тему «Открытое сотрудничество во имя общего будущего» в этом году будет проходить как онлайн, так и оффлайн. Главным местом проведения станет Китайский национальный конференц-центр. Будет организовано более 130 мероприятий, включая конференции, выставки, презентации научных достижений, конкурсы в передовых областях и торговлю технологиями.

На форум будут приглашены ведущие мировые ученые и институты, известные инновационные и предпринимательские организации для совместного обсуждения нового направления науки и техники, которое ведет к развитию человеческого общества. Основанный в 2007 году, форум превратился в открытую инновационную платформу национального уровня и международный форум.