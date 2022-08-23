Вашингтон, , 05:30 — REGNUM Время, проведённое в отпуске президентом США Джозефом Байденом со дня вступления в должность составило 228 дней. Такое утверждение сделал 22 августа Национальный комитет Республиканской партии в своём Twitter.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным комитета, только в текущем году президент США находится в отпуске уже 93 дня. Всего же со дня вступления в должность главы государства Байден провёл в отпуске 228 дней. Начиная с 20 января 2021 года, когда Байден официально стал главой Белого дома, он находится на этом посту уже почти 580 дней.

В свою очередь, экс-корреспондент телеканала CBS из пула Белого дома Марк Ноллера подсчитал, что Байден находился в отпуске в штате Делавэр 150 дней. Журналист сравнил время отпуска действующего американского лидера с длительностью отпусков других президентом США. Из подсчётов журналиста следует, что экс-президент Дональд Трамп за весь президентский срок провел в отпуске 132 дня, Барак Обама отдыхал 38 дней, а Джордж Буш-младший находился в отпуске ровно 100 дней.

Администрация Белого дома всегда подчёркивает, что ни один американский лидер не освобождается от своих обязанностей на время отпуска. Для президента США проводятся ежедневные брифинги по национальной безопасности, он продолжает консультации со своими помощниками и всегда в курсе происходящих событий в стране и в мире.

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