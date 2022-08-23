Пекин, 23 августа, 2022, 05:28 — ИА Регнум. Пекин решительно отвергает попытку Вашингтона переложить ответственность за эскалацию напряженности вокруг Тайваня после провокационного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров, заявив, что Пелоси и правительство США «ведут себя крайне безответственно», поливая грязью Китай, сообщает 23 августа газета China Daily.

Официальный сайт президента Тайваня Нэнси Пелоси во время визита на Тайвань

Представитель министерства иностранных дел КНР сделал эти замечания в заявлении, опубликованном 22 августа в ответ на последние заявления, сделанные послом США в Китае Николасом Бернсом 19 августа в интервью CNN. Посол США заявил, что Китай слишком остро отреагировал на визит Пелоси и стал «агентом нестабильности» вокруг Тайваня, назвав оправданную реакцию Китая «сфабрикованным кризисом».

«Замечания Бернса спутывают правду и неправду и еще раз показывают искаженную и гегемонистскую логику США», — сказал пресс-секретарь.

До скандальной поездки Пелоси на Тайвань Китай на различных уровнях — от министерства иностранных дел до министерства национальной обороны — неоднократно предупреждал США о серьезном вреде, который может быть причинен такой поездкой двусторонним отношениям, и давал понять, что Вашингтон должен нести полную ответственность за все возможные последствия.

Сразу после прибытия Пелоси на Тайвань замминистра иностранных дел Китая Се Фэн срочно вызвал Бернса, чтобы выразить протест США от имени китайского правительства. Се сказал, что США должны заплатить цену за то, что настояли на выполнении своего неправильного решения. Он также призвал США немедленно исправить ошибку, предприняв конкретные действия, чтобы устранить вопиющие последствия визита Пелоси.

Однако вместо того, чтобы задуматься о своих проступках и изменить курс, США попытались переложить вину на Китай, при этом несколько высокопоставленных американских чиновников один за другим делали публичные заявления и неверно характеризовали ход событий, сказал пресс-секретарь.

8 августа Се в очередной раз вызвал Бернса из-за опрометчивых замечаний Вашингтона о контрмерах Китая против провокационного визита Пелоси. Се ясно дал понять, что именно США, а не Китай, начали кризис, изменили статус-кво в Тайваньском проливе и показывают свои мускулы по всему миру, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Пресс-секретарь подчеркнул в заявлении, что именно США осуществили провокации, навязали китайскому народу кризис, которого можно избежать, и в то же время ложно обвинили Китай в развязывании кризиса. Именно США грубо нарушили суверенитет и территориальную целостность Китая и нарушили красную линию Китая, но при этом ложно обвинили Китай в чрезмерной реакции и провоцировании кризиса, сказал пресс-секретарь, добавив, что то, что сделали США, полностью переходит черту.