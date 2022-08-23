Якутск, 23 августа, 2022, 05:28 — ИА Регнум. В Якутии мужчину три раза наказывали штрафами за публичное осуждение действий вооружённых сил РФ, но он продолжал публично дискредитировать армию. На крыше одного из домов в Якутске он разместил баннер с соответствующим содержанием, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 августа в пресс-службе управления МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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В общей сложности житель Якутска заплатил за размещение порочащей информации о вооружённых силах России 90 тыс. рублей — три штрафа. Каждый раз решение о наказании выносилось по статье 20.3.3 КоАП РФ.

После размещения баннера в отношении якутянина возбудили уголовное дело за дискредитацию российской армии (статья 280 УК РФ). Мужчине определили меру пресечения в виде подписки о невыезде, ведётся следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, житель города Нерюнгри в Якутии наказан за размещение в соцсетях информации, которая дискредитирует армию России. Мужчина пытался оспорить то, что вооружённые силы страны используются для защиты интересов России и её жителей, поддержания международного мира и безопасности.