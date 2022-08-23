Нью-Йорк, США, 23 августа, 2022, 05:21 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 22 августа снижением на фоне ожидания инвесторами «агрессивного» повышения ключевой ставки ФРС.

Patriot-news.info Падение акций

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 643,13 пункта (1,91%), до уровня 33 063,61 пункта. S& P 500 подешевел на 90,49 пункта (2,14%), до уровня 4137,99 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 323,64 пункта (2,55%), до уровня 12 381,57 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $1,35 (1,51%), до уровня $90,82 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 19 августа — последнего рабочего дня недели — снижением.

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