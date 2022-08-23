Южно-Сахалинск, , 05:20 — REGNUM Ещё двое жителей Сахалина погибли в ходе спецоперации в защиту Донбасса. Об этом 23 августа в своём телеграм-канале написал губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Скорбь

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Он сообщил о гибели ефрейтора Тимура Валитова и старшего сержанта Алексея Арюткина. Оба ранее проживали в Южно-Сахалинске.

«Не стало настоящих героев, смелых и мужественных защитников Отечества. Их уход — невосполнимая утрата», — написал Лимаренко.

Глава региона выразил соболезнования и пообещал, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о гибели еще трех военнослужащих, принимавших участие в спецоперации.