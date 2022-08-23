Чунцин, Китай, , 05:19 — REGNUM Несколько крупных лесных пожаров, которые распространились на фоне продолжающейся экстремально жаркой погоды и засухи в китайском Чунцине, были взяты под контроль пожарными, сообщает 23 августа газета China Daily.

Лесной пожар

Очаги возгорания были разбросаны по лесам в районах Цзянцзинь, Дадзу, Тунлян и Банань в юго-западном городе центрального подчинения. Местные власти мобилизовали около 5000 спасателей и семь вертолетов для тушения пожаров и эвакуировали почти 1500 человек в безопасные убежища.

По словам спасателей, поскольку лесные пожары вспыхнули на крутых горных склонах, их было очень трудно потушить, особенно в ветреную погоду 21 августа. Газета Chongqing Daily сообщила 22 августа, что лесные пожары были «успешно потушены», а расследование причин пожаров идет гладко.

Известный как одна из «трех печей» Китая из-за высоких летних температур, город Чунцин с населением более 31 млн человек, характеризуется средними летними высокими температурами 37 градусов Цельсия.

Муниципалитет пострадал от сильнейшей жары с 1961 года, когда началась общенациональная статистика наблюдений. В большинстве районов города в течение нескольких недель наблюдались высокие температуры, превышающие 40 градусов по Цельсию, а 18 августа температура поднялась до 45 градусов по Цельсию. Ожидается, что продолжающаяся волна жары продлится и на этой неделе.