Киев, 23 августа, 2022, 05:13 — ИА Регнум. Документ с рекомендациями по вопросам гарантий безопасности для б. УССР анонсировал представитель киевского режима Андрей Ермак после встречи с советниками глав и правительств Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Венгрии. Об этом 22 августа сообщили СМИ б. УССР.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

По словам Ермака, он уже ознакомился с текстом документа и охарактеризовал его как «очень мощный», и отметил, что Киев считает вопрос безопасности «очень важным», из тех, которые постоянно обсуждаются со всеми партнёрами.

Ермак уточнил, что к концу августа, 29 или 30-го числа, появится первый документ, рекомендации, выработанные рабочей группой совместно с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

Как пояснил Ермак, идея состоит в том, чтобы новый документ стал «основой новой мировой системы безопасности». Предполагается, что гарантии будут охватывать военную, политическую, дипломатическую, финансовую и другие сферы, а также включать санкционную политику.