Чанша, Китай, , 05:11 — REGNUM Дунтинху, второе по величине пресноводное озеро Китая в провинции Хунань в центральной части страны имеет рекордно низкий уровень воды из-за продолжительной жары и небольшого количества осадков, сообщает 22 августа агентство Синьхуа.

Кувшинки в озере Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным департамента водных ресурсов, уровень воды на знаковой гидрологической станции Чэнлинцзи озера снизился до 23,15 метра, что на 6,29 метра ниже, чем в среднем за тот же период в предыдущие годы.

Данные мониторинга гидрологического и метеорологического департаментов показывают, что общее количество осадков в провинции Хунань с 8 июля составляет 70 мм, что на 67,5% меньше, чем среднее количество осадков за тот же период в предыдущие годы.

За последние 30 дней совокупное количество осадков в 101 уездном районе провинции Хунань было более чем на 40% меньше, чем в среднем за тот же период в предыдущие годы.

Провинциальный гидрологический департамент прогнозирует, что, поскольку засуха продолжается, уровень воды в озере Дунтинху продолжит падать на следующей неделе. Уровень воды на станции Чэнлинцзи может упасть примерно до 22,6 метров к концу августа.