Чанша, Китай, 23 августа 2022, 05:11 — REGNUM Дунтинху, второе по величине пресноводное озеро Китая в провинции Хунань в центральной части страны имеет рекордно низкий уровень воды из-за продолжительной жары и небольшого количества осадков, сообщает 22 августа агентство Синьхуа.
По данным департамента водных ресурсов, уровень воды на знаковой гидрологической станции Чэнлинцзи озера снизился до 23,15 метра, что на 6,29 метра ниже, чем в среднем за тот же период в предыдущие годы.
Данные мониторинга гидрологического и метеорологического департаментов показывают, что общее количество осадков в провинции Хунань с 8 июля составляет 70 мм, что на 67,5% меньше, чем среднее количество осадков за тот же период в предыдущие годы.
За последние 30 дней совокупное количество осадков в 101 уездном районе провинции Хунань было более чем на 40% меньше, чем в среднем за тот же период в предыдущие годы.
Провинциальный гидрологический департамент прогнозирует, что, поскольку засуха продолжается, уровень воды в озере Дунтинху продолжит падать на следующей неделе. Уровень воды на станции Чэнлинцзи может упасть примерно до 22,6 метров к концу августа.