23 августа 2022 | Время чтения 6 мин

Анастасия Степанова, , 06:17 — REGNUM Пытающийся снять с себя иностранные санкции и доказать западным партнёрам, что он-то «хороший русский», олигарх Роман Абрамович, похоже, загодя начал скупать курортные активы в Краснодарском крае. При этом в зарубежных СМИ при попытке взыскать ущерб от санкции с ЕС Абрамович позиционирует себя как гражданин Португалии, а введенные против него санкции называет нарушением основных прав, защищаемых ЕС, членом которого является Португалия. На что нацелился «гражданин Португалии» из российского списка миллиардеров Абрамович в Краснодарском крае? Подробности — в материале ИА REGNUM.

Роман Абрамович (сс) Amir Hosseini. Fars Media Corporation

Читайте также: Олигархи массово рванули в евросуд за удостоверением «хороших русских»?

А также: Абрамович потребовал от ЕС возместить ему ущерб от санкций — WSJ

Нелишним будет отметить, что когда иностранные СМИ пишут о попытках Абрамовича добиться снятия санкций, то в качестве позиции истца фигурируют весьма занимательные аргументы. Вот, к примеру, в июне 2022 года британская газета Times сообщала, что Абрамович считает, что он больше платит налогов в Британии и Евросоюзе, нежели в России, в связи с чем его не нужно считать ведущим донором российского государства. Там же упоминалось, что олигарх в Британии инвестировал £2 млрд частных средств, да и его семейный офис находится в Лондоне. Как бы пытается докричаться до мировой элитки: «эй, вы чего, я же свой»?

Читайте также: Абрамович пытается оспорить санкции Евросоюза против него — Times

В публикации американской газеты The Wall Street Journal от июля 2022 года отмечается уже, что Абрамович потребовал от Евросоюза возместить ему ущерб на сумму более 1 млн долларов за санкции и ссылался на то, что он, дескать, гражданин Португалии, а введенные против него санкции являются нарушением основных прав, защищаемых ЕС, членом которого является Португалия.

При этом, судя по тому, что в российском списке миллиардеров у Романа Абрамовича всё ещё сохранилась строчка, он и от российского гражданства не отказывался?

Впрочем и его сын Аркадий активно ведёт свои бизнес-дела в России, хотя от некоторых активов на днях он избавился.

Читайте также: Сын олигарха Абрамовича продал свой бизнес по выращиванию овощей

В качестве цитаты, характеризующей олигарха Абрамовича, тот же Forbes использует фразу последнего, часть из которой звучит так — «Мое правило: сиди тихо и не высовывайся».

Читайте также: «Сиди тихо и не высовывайся» — бизнес Абрамовича растёт как на дрожжах

Именно следуя ей, Абрамович, похоже, и выстраивает новое ответвление своего бизнеса, на этот раз в России. Видать, решил соломки подстелить после отъёма «честным» британским правосудием клуба «Челси».

Читайте также: Правительство Британии выдало лицензию на продажу «Челси»

Роман Абрамович с президентом Израиля Ицхаком Герцогом на стадионе «Стэмфорд Бридж» (сс) Пресс-служба президента Израиля

Бизнес на Кубани: аквапарк

В ряде СМИ в августе 2022 года появилось сообщение, что Абрамович может выкупить в Геленджике аквапарк «Золотая бухта», который занимает порядка 15 гектаров и является одним из крупнейших в России. Официально эти слухи никто не подтверждает и не опровергает.

Оператор аквапарка — ООО «Славтэк-Юг», которое входит в одноимённую группу компаний.

В ЕГРЮЛ ООО было зарегистрировано в январе 2002 года. Владелец — крупный бизнесмен из Югры Александр Петерман, в активе которого ещё пара десятков активов (в основном в ХМАО).

ООО «Славтэк-Юг» владеет 51% доли в компании из Югры — ООО «Жемчужина севера». Выручка «Славтэк-Юг» по итогам 2021 года составила 328,59 млн рублей против 181,6 млн рублей за год до этого, а чистая прибыль — 98,4 млн рублей против 3,8 млн рублей.

Аквапарк «Золотая бухта» в Геленджике Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Курортные активы Абрамовича

История вокруг аквапарка — это пока слухи, но рядом активов в Краснодарском крае олигарх Абрамович всё же успел обзавестись.

В середине февраля 2022 года стало известно, что структуры Абрамовича выкупили в Геленджике отель-пансионат «Кристалл», который принадлежал семье Озеровых (данные Сергея Озерова совпадают с данными экс-депутата Госдумы и бывшего мэра Геленджика).

Отель «Кристалл» по улице Туристической, 19 расположен на побережье Черного моря, но на сайтах бронирования есть отметка, что продажа путёвок пока не производится. По данным журнала Forbes, отелю (юрлицу) также принадлежит на правах аренды до 2054 года территория в 1,5 га. За 2021 год юрлицо отеля получило чистый убыток в размере 58,6 млн рублей.

ООО Отель-пансионат «Кристалл» в ЕГРЮЛ зарегистрировано в январе 2007 года. Единственный владелец — ООО «Финэстейт Ко.» (Московская область), учрежденное в 2001 году для управления недвижимостью. Управляет фирмой ООО «Миллхаус», которое связывают с Абрамовичем. Юридически «Финэстейт Ко.» принадлежит кипрской компании «Протониус инвестментс ЛТД» и ООО «Вестерн Эстейт» (владельцы — ООО «Миллхаус» и «Протониус инвестментс ЛТД»).

Компания «Финэстейт Ко.» владеет также ООО «Гавань», созданным в мае 2022 года в Геленджике. Директором «Гавани» и отеля-пансионата «Кристалл» является Андрей Суханов. Он же был руководителем АО «Гавань», которое в день создания одноимённого ООО прекратило деятельность в связи с реорганизацией в форме преобразования. Единственным акционером АО «Гавань» было всё то же «Финэстейт Ко.». Еще в декабре 2021 года российские СМИ сообщали, что структура Абрамовича купила компанию со стадионом в центре Геленджика, и называлось вышеуказанное АО.

Геленджик (сс) Vihljun

ООО Отель-пансионат «Кристалл» прописано на той же улице Туристической, что и аквапарк «Золотая бухта», а в открытых источниках указано, что «рядом с отелем находится один из крупнейших в Европе — аквапарк «Золотая бухта». Так что слухи о возможной покупке аквапарка могут оказаться вовсе не слухами.

Год назад СМИ сообщали, что на юге России олигарх присматривает место под люксовую гостиницу с виноградником.