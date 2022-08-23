Петропавловск-Камчатский, , 05:09 — REGNUM На Камчатке медведи практически ежедневно беспокоят жителей Усть-Большерецкого района. О нашествии косолапых хищников в соцсетях сообщил глава местной администрации Кирилл Волков.

Медведь Jim Bauer

Читайте также: Медведя заметили в центре города в Томской области

Мэр написал, что частые заходы медведей в населённые пункты связаны со слабыми подходами рыбы в реках — это заставляет животных приближаться к людям в поисках еды. Он уточнил, что с нашествием медведей не справляются охотники.

«Пока взволнованные жители позвонят в ЕДДС, пока специалисты вызовут охотников проходит время. Медведь успевает задрать собаку, перевернуть баки с отходами, напугать припозднившихся или рано вставших прохожих. Жители района ежедневно сообщают о том, что от трех до пяти бурых хищников рыщут в поселках. Нападения медведей на людей в Усть-Большерецком районе уже были и неоднократно», — написал Волков.

Местные власти приняли решение обратиться за помощью в краевое министерство природных ресурсов и экологии. Они просят разрешить отстрел медведей вблизи населённых пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, бегущего по центру города Стрежевой на севере Томской области сняли на видео очевидцы. Ролик был опубликован в соцсетях.