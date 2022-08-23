Гонконг, Китай, , 05:05 — REGNUM В Тихом океане к востоку от Филиппинских островов сформировался девятый в этом сезоне тропический шторм «Маон», угрожающий Филиппинам и Южному Китаю. Об этом 23 августа сообщает метеорологическая обсерватория Гонконга.

Шторм на побережье Тихого океана Андрей Шапран © ИА REGNUM

Эпицентр циклона в настоящее время находится в 240 километрах северо-восточнее курортного города Багио, расположенного на крупнейшем филиппинском острове Лусон. Со скоростью примерно 22 км/ч он смещается в северо-западном направлении. Прогнозируется, что к 25 августа шторм, перемещающийся в Южно-Китайском море, достигнет района Гонконга и побережья южнокитайской провинции Гуандун.

В районе шторма «Маон» отмечаются ливневые дожди и шквалистый ветер на порывах до 30 м/с, а также опасные для судоходства волны.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Мексики выпустили предупреждение для районов у побережья Мексиканского залива из-за формирования тропического шторма.

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