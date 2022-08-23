Пекин, , 05:02 — REGNUM Власти Китая призвали предпринять усилия по предотвращению наводнений и уменьшению последствий засухи, сообщили Государственный штаб по борьбе с наводнениями и ликвидации последствий засухи и Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР, передает 22 августа агентство Синьхуа.

Тайфун

Ожидается, что тайфун «Ма-он», ставший девятым в этом году, обрушится на прибрежные районы провинции Гуандун днем 25 августа, принеся проливные дожди в южные районы страны.

Необходимо приложить усилия для тщательного мониторинга и защиты от нового раунда сильных ливней, заявили в штаб-квартире, активируя меры реагирования на чрезвычайные ситуации IV уровня в провинциях Гуандун, Гуанси, Хайнань и Фуцзянь в полдень 22 августа.

Тем временем китайские власти направили рабочие группы в Сычуань и Чунцин для оказания помощи в ликвидации последствий засухи. IV уровень реагирования является самым низким в четырехуровневой системе реагирования на чрезвычайные ситуации в Китае.