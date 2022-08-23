Вашингтон, , 05:00 — REGNUM Первый заместитель главы Госдепа США Уэнди Шерман проведет встречу с послом Китая в Вашингтоне Цинь Ганом 23 августа. Об этом сообщила пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Первый заместитель госсекретаря Шерман встречается с посолом КНР», — говорится в сообщении.

При этом детали предстоящей встречи не раскрываются, темы для обсуждения также неизвестны. Отмечается, что переговоры будут проходить в закрытом формате без присутствия СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Китая обвинил США в бряцании оружием и размахивании санкционной дубиной, а также травлей в адрес неугодных государств. Также Пекин напомнил Соединенных Штатах об ответственности за визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

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