Вашингтон, 23 августа, 2022, 05:00 — ИА Регнум. Первый заместитель главы Госдепа США Уэнди Шерман проведет встречу с послом Китая в Вашингтоне Цинь Ганом 23 августа. Об этом сообщила пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Первый заместитель госсекретаря Шерман встречается с посолом КНР», — говорится в сообщении.

При этом детали предстоящей встречи не раскрываются, темы для обсуждения также неизвестны. Отмечается, что переговоры будут проходить в закрытом формате без присутствия СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Китая обвинил США в бряцании оружием и размахивании санкционной дубиной, а также травле в адрес неугодных государств. Также Пекин напомнил Соединенным Штатам об ответственности за визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.