Хайкоу, Китай, , 04:59 — REGNUM Нынешний виток COVID-19 в южно-китайском Хайнане достиг поворотного момента, поскольку число новых случаев заражения падает уже четыре дня подряд, сообщил противоэпидемический штаб островной провинции, передает 22 августа агентство Синьхуа.

Пляжи о Хайнань Ольга Демиденко

21 августа провинция сообщила о 232 новых подтвержденных случаях заболевания COVID-19 и 535 бессимптомных носителях. Хайнань продолжает помогать застрявшим посетителям вернуться домой. С 9 августа в общей сложности 165 737 посетителей покинули страну, большинство из них на самолетах и кораблях.

В период с 1 по 21 августа на Хайнане было зарегистрировано 7376 подтвержденных случаев COVID-19 и 10 471 бессимптомный случай.