Гуанчжоу, Китай, , 04:56 — REGNUM Южно-китайская провинция Гуандун готовится к тайфуну «Ма-он», который, как ожидается, вскоре обрушится на побережье региона, сообщает 22 августа агентство Синьхуа.

Тайфун NASA Johnson Space Center

Провинциальное метеорологическое бюро прогнозирует, что «Ма-он» будет набирать скорость и силу по мере приближения к южному побережью провинции Гуандун в течение ближайших двух дней, принося с собой проливные дожди.

Местный штаб по борьбе с наводнениями и департамент по чрезвычайным ситуациям дал распоряжение лодкам и судам укрыться, а морским строительным платформам для ветроэнергетики принять меры предосторожности.