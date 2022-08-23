Китайская провинция Гуандун готовится к приходу тайфуна «Ма-он»
Гуанчжоу, Китай, 23 августа, 2022, 04:56 — ИА Регнум. Южно-китайская провинция Гуандун готовится к тайфуну «Ма-он», который, как ожидается, вскоре обрушится на побережье региона, сообщает 22 августа агентство Синьхуа.
NASA Johnson Space Center
Тайфун
Провинциальное метеорологическое бюро прогнозирует, что «Ма-он» будет набирать скорость и силу по мере приближения к южному побережью провинции Гуандун в течение ближайших двух дней, принося с собой проливные дожди.
Местный штаб по борьбе с наводнениями и департамент по чрезвычайным ситуациям дал распоряжение лодкам и судам укрыться, а морским строительным платформам для ветроэнергетики принять меры предосторожности.